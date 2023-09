Público da 41ª Festa de Flores e Morangos já ultrapassa 70 mil, superando expectativa dos organizadores

A previsão da Associação Hortolândia de Atibaia, organizadora da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, era de 40 mil pessoas visitando a 41ª edição do evento no último final de semana. Mas o número superou as expectativas e chegou a 42 mil, ultrapassando 70 mil nos dois finais de semana de evento. A organização contabilizou ainda um total de 500 excursões, oriundas de diversas regiões do Brasil.

(Foto de Claudia Mifano)

“Tomamos como base o histórico das festas anteriores, com previsão de 100 mil visitantes em todo o período de evento, mas já ultrapassamos 70 mil até o momento, após dois finais de semana, incluindo o feriado prolongado. Isso nos deixa extremamente felizes, porque confirma que estamos no caminho certo e que toda a dedicação da colônia japonesa na organização antes, durante e depois desse grande evento tem gerado resultados surpreendentes. É um evento que cresce a cada ano e isso é muito gratificante, porque é fruto de muito trabalho e comprometimento de todos os envolvidos”, afirmou o presidente da entidade, Nelson Yoshida.

(Foto de Claudia Mifano)

Com organização da Associação Hortolândia e apoio de outras entidades, como a Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, Pró-flor e Sindicato Rural de Atibaia, além da Prefeitura da Estância de Atibaia, o evento conta com o trabalho voluntário de dezenas de pessoas, a grande maioria da colônia japonesa através das associações Fukushima, Fujinkai e Acenbra.

(Foto de Claudia Mifano)

Com presença marcante em Atibaia, a colônia conta com mais de 1.500 famílias residentes na cidade. A chegada do primeiro imigrante japonês em território atibaiense, Tatsuichi Watanabe, se deu em 1928, no bairro do Yara.

(Foto de Claudia Mifano)

Além da colônia japonesa, a APA, Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Atibaia, também marca presença na Festa de Flores e Morangos, oferecendo centenas de itens aos visitantes, a maioria deles personalizados, exaltando a beleza das flores e a qualidade dos morangos de Atibaia.

(Foto de Claudia Mifano)

São peças em cerâmica, couro, E.V.A., madeira, porcelana, pedra, vidro, gesso, tecido, entre outros materiais.

(Foto de Claudia Mifano)

A gastronomia, que oferece um cardápio variado com opções de comida japonesa e brasileira, e tem o morango como a grande estrela das sobremesas, também atrai e agrada os visitantes.

(Foto de Claudia Mifano)

Além da programação cultural, que oferece apresentações de diversos ritmos musicais, dança, contação de histórias, palhaços e as apresentações do Taiko, os famosos tambores japoneses, trazendo um pedacinho do Japão para o evento. Outros países, como Rússia, Itália, Alemanhã e Portugal também estão presentes na programação.

(Foto de Claudia Mifano)

O Pavilhão de Exposições, por sua vez, enaltece a beleza das flores em uma decoração feita com mais de um milhão de pétalas, este ano para simbolizar a paz, que em japonês significa Heiwa, além da presença do Jaspion, herói da década de 80 que lutava pela paz.

(Foto de Claudia Mifano)

Vale a pena dar uma passada no Mini Shopping, Museu da História Natural e desfrutar de toda a beleza do Parque Municipal Edmundo Zanoni, que também estão entre as atrações do evento.

(Foto de Claudia Mifano)

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró- flor e Sindicato Rural de Atibaia e tem o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lago Azul, Sicredi e Graal.

(Foto de Claudia Mifano)

Serviço:

41º Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 de setembro até 24 de setembro – inclusive no feriado do dia 07

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: Meia R$ 22,00 e inteira R$ 44,00

Site: www.floresemorangos.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa de Flores e Morangos de Atibaia