Vem aí a 41ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Em setembro, a Capital Nacional do Morango receberá munícipes e também turistas do país inteiro durante a comemoração da 41ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, marcada para acontecer durante os fins de semanas de todo o mês. No evento haverá gastronomia típica, sobretudo japonesa, shows culturais, pavilhão de exposição, mini shopping, salão do artesão, Museu de História Natural, entre outros atrativos. A festa realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com o apoio da Prefeitura, será realizada no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na primeira sexta-feira do evento, dia 1º de setembro, o ingresso será 1 kg de alimento não perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, que fará a distribuição dos alimentos arrecadados para famílias em situação de vulnerabilidade do município. Já nos dias 2 e 3, sábado e domingo, o valor do ingresso será meia entrada para todos os visitantes. E as surpresas não param por aí: haverá edições extras no feriado de 7 de setembro (quinta-feira) e no dia 8 (sexta-feira).

O espaço está em preparação para receber as mais de cem mil pessoas que o evento costuma reunir todos os anos. Os visitantes ainda podem desfrutar das atrações do próprio parque, como a paisagem às margens do lago, passeios de pedalinho e playground para as crianças se divertirem. A festa promove também a cultura nipônica, além de uma variedade gastronômica, lindos arranjos e esculturas florais, bem como flores e morangos de qualidade disponíveis diretamente do produtor.

Flores e Morangos

Atibaia ocupa lugar de destaque na economia do agronegócio, com estatísticas expressivas na produção nacional de flores e se sobressaindo também na produção de frutas, especialmente o morango, que concedeu para a cidade o título de “Capital Nacional do Morango”. Vale lembrar que, a cada quatro flores comercializadas no Brasil, uma é cultivada em Atibaia, que atualmente concentra uma área de aproximadamente 1.000 hectares para a produção de flores por ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia