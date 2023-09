Festa de Flores e Morangos de Atibaia já recebeu mais de 100 mil visitantes

Setembro é sempre mês de expectativa para as milhares de pessoas que buscam na Festa de Flores e Morangos de Atibaia momentos de alegria, cultura, ótima gastronomia e a incontestável beleza das flores.

Dando continuidade a sua 41ª edição, o evento recebeu mais de 30 mil pessoas no último final de semana, chegando a 100 mil visitantes desde a abertura do evento, em 1º de setembro.

(Foto: Claudia Mifano)

Além das diversas atrações oferecidas na festa, os números mostram que os visitantes também vieram em busca de compra, especialmente das grandes estrelas da festa. O setor de venda de flores e morangos registrou ótimos números de comercialização, se firmando como uma grande oportunidade para o visitante comprar diretamente do produtor. São mais de 70 produtores rurais reunidos no evento.

(Foto: Claudia Mifano)

Em alguns momentos, o público foi surpreendido pelos tambores japoneses logo na entrada do evento. Integrantes do grupo Wadan foram até a entrada principal do evento para recepcionar os visitantes, proporcionando ainda mais momentos de alegria e diversão aos visitantes.

(Foto: Claudia Mifano)

Público

Neste penúltimo final de semana mais de 30 mil pessoas visitaram a Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

(Foto: Claudia Mifano)

Vindo dos mais variados estados do país, como Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e cidades do interior do estado, o público presente se encantou com a beleza do Pavilhão de Exposições, que com maestria, harmonia e muita sensibilidade, representou, através das suas obras e arranjos ornamentais compostos com flores e frutas, o tema do evento deste ano: REIWA, que significa Paz, em japonês.

(Foto de Claudia Mifano)

A gastronomia, como sempre, também foi muito requisitada e as delícias oferecidas pelos restaurantes e stands conquistaram o paladar dos mais diferentes públicos. A diversidade de refeições, lanches e as deliciosas sobremesas de morango atraíram a atenção do público presente.

(Foto de Claudia Mifano)

A Festa de Flores e Morangos é um dos maiores eventos da cidade de Atibaia, atraindo turistas de todo o país, e apresenta aos visitantes uma grande movimentação e integração cultural, se superando a cada nova edição nos quesitos beleza, criatividade, diversidade cultural e qualidade dos produtos oferecidos, valorizando a produção agrícola e elevando o nome de Atibaia e região.

(Foto: Claudia Mifano)

O evento é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró- flor e Sindicato Rural de Atibaia e tem o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lago Azul, Sicredi e Graal.

(Foto de Claudia Mifano)

Serviço:

41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 a 24 de setembro, de sexta a domingo e no feriado

Horário: das 09h às 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni – Av. Horácio Neto, 1030, Atibaia/SP

Preços: R$ 22,00 a R$ 44,00 – com valor promocional na sexta-feira, de R$ 22,00 para todos.

Mais informações: 0800-055-5979 e no portal www.floresemorangos.com.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa de Flores e Morangos de Atibaia