Setembro é o mês da Festa de Flores e Morangos de Atibaia; Confira as novidades evento!

Desde o dia 1º de setembro, acontece a 41ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, um dos eventos mais esperados do interior de São Paulo, que tem um cenário cultural intenso com ampla gastronomia, flores, plantas e muitas outras atrações. Realizada em Atibaia, ainda no Parque Municipal Edmundo Zanoni, a festa oferece ampla estrutura para todos os visitantes, mas para 2024 teremos uma grande novidade, o evento passará a ser realizado no Parque Ecológico.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Divulgação)

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia, um dos eventos mais tradicionais do interior de São Paulo, reúne milhares de visitantes a cada edição, que passam pela cidade para conferir as belíssimas decorações e saborear os deliciosos morangos do município, que é considerado a “Capital Nacional do Morango”.

Confira as atrações da 41ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia:

Gastronomia:

O visitante poderá desfrutar de uma ampla praça de alimentação com várias opções, como as maravilhas da gastronomia japonesa como tempurá, temaki, lamen, yakissoba e muitas outras opções. A gastronomia brasileira também está presente no evento, em dois restaurantes oferecendo diversas opções, desde churrasco à self service por quilo, massas e saladas, dentre outros pratos. Os doces e o tradicional suco de morango fazem o sucesso do evento, delicias únicas que tem que ser saboreadas pelo visitante.

(Foto: Divulgação)

Pavilhão de exposição:

No pavilhão de exposição, o público tem a oportunidade de conferir um espaço de mais de 1.500 m², todo decorado com flores. Neste ano de 2023, o tema do evento é “PAZ”, retratando em todos os ambientes da decoração este sentimento que remete à harmonia, à tranquilidade. São mais de um milhão de pétalas de flores retratando o tema e ligando as culturas do Japão e do Brasil.

(Foto: Divulgação)

Pavilhão de compra de flores e morangos:

Não há como passar pela Festa de Flores e Morangos e não comprar as flores e morangos, vendidos pelos produtores locais. O público encontra dois ambientes destinados à compra, o primeiro espaço é da Pró-Flor, Associação de Produtores de Flores de Atibaia, com muitas variedades e tipos de flores, novidades e os lançamentos de flores para 2023, além de produtos para jardim. No segundo espaço (ao lado do palco de shows), são vendidos os famosos morangos de Atibaia, conhecidos e reconhecidos nacionalmente pela qualidade e diversidade da fruta. Os morangos comercializados no evento são Camino Real, Camarosa, Oso Grande , San Andreas, Crystal e Fronteira.

(Foto: Divulgação)

Entretenimento:

Aos sábados e domingos o público pode conferir no palco de apresentações diversos shows culturais e de muitos países, como Japão, Brasil, Estados Unidos, Portugal, entre outros. O taiko é uma das apresentações mais esperadas, os toques dos tambores contagiam o público e animam ainda mais o ambiente, para saber mais sobre a nossa grade de shows acesse o site do evento.

(Foto: Divulgação)

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia oferece uma estrutura completa para os visitantes, com acesso para portadores de necessidades especiais, cadeiras de rodas, monitores em todo evento, controladores de público, sanitários adaptados, acesso para idosos, sanitários para o público, posto médico e segurança externa feita pela Policia Militar e Guarda Municipal de Atibaia.

A 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, Pró-flor e Sindicato Rural de Atibaia e tem o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lago Azul, Sicredi e Graal.

Serviço:

41º Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 de setembro até 24 de setembro – inclusive no feriado do dia 07

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: Meia R$ 22,00 e inteira R$ 44,00

Site: www.floresemorangos.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa de Flores e Morangos de Atibaia