39ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu tem início no dia 24 de junho

Vem aí a 39ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu. O evento atrai turistas, moradores e apaixonados pela fruta que, como protagonista, pode ser degustada de várias formas e sabores. A festa tem entrada franca e acontece nos finais de semana de 24 e 25 de junho, 1º e 2 e 8 e 9 de julho, no Parque do Morango “Duílio Maziero”.

(Imagem Ilustrativa de Jacek Dylag por Unsplash)

Realizada pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, a festa conta com o apoio das duas cidades e oferece ao público venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, parque de diversões, minishopping e apresentações culturais. A área de gastronomia também é destaque da festa, com o famoso frango frito com polenta, macarronada à bolonhesa, comida japonesa e o restaurante da APAE, aliando solidariedade à diversão do evento.

Ao longo dos anos, a Festa do Morango de Atibaia e Jarinu tornou-se um evento de grande porte, atraindo milhares de visitantes de todas as idades. O evento também ressalta a cultura e a tradição, sendo um sucesso na valorização da agricultura local e no fortalecimento do turismo regional, gerando renda e movimentando a economia das duas cidades.

Aos sábados, a festa começa às 10h e vai até às 23h, enquanto aos domingos o horário de início também é 10h, mas o evento termina mais cedo, às 20h. O Parque do Morango Duílio Maziero localiza-se no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia