Simulado de acidente, nesta quinta (31), interdita trecho da marginal Bom Jesus na Dom Pedro I

A marginal Bom Jesus, localizada no km 62+200 da rodovia D. Pedro I (SP-065), na pista Sul (sentido Jacareí), em Bom Jesus dos Perdões, será parcialmente interditada na próxima quinta-feira, 31 de agosto, para a realização de um simulado de acidente com produto perigoso, envolvendo múltiplas vítimas, no período das 10h às 12h. O treinamento, que visa integrar as equipes de atendimento da região, será promovido pela Rota das Bandeiras, coordenado pelo Corpo de Bombeiros e tem apoio da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Polícia Militar Rodoviária, Cetesb, Defesa Civil, Transportadora Garbuio, Ambipar e SAMU de Bragança Paulista. “Este tipo de ação é essencial para avaliarmos e aprimorarmos o atendimento, sobretudo em eventos de grande porte que exigem a atuação simultânea de diversas equipes”, destaca o coordenador de Operações da Concessionária, Murilo Perez.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Além disso, alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade São Francisco, de Bragança Paulista, também participarão do simulado. “Atividades como esta ampliam a visão dos alunos quanto as áreas de atuação em suas carreiras que, em grande parte, desconhecem, pois são pouco destacadas durante a formação acadêmica. É comum que os alunos não saibam da existência e atuação de extrema importância de médicos e enfermeiros no atendimento da rodovia. É notório a empolgação dos alunos ao descobrir esse mundo do Atendimento Pré-hospitalar Rodoviário”, explica o médico cirurgião geral e do trauma José Alberto Fernandes, coordenador médico da equipe de APH da Concessionária.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Alterações no trânsito

Durante a realização do simulado, a Av. Bom Jesus permanecerá interditada em um trecho de 1km, entre 6h e 15h, para montagem da estrutura do evento. Os motoristas que acessam a cidade pelo dispositivo do km 62 na pista Sul da D. Pedro I com destino à marginal Av. Bom Jesus e empresas lindeiras deverão acessar a Av. Tiradentes, no mesmo sentido. Já o motorista que acessa Bom Jesus pelo km 65, também na pista sentido Jacareí, deverá seguir pela Av. Santos Dumont, na altura do posto de serviços Petro Tuka’s. A interdição e desvios serão sinalizados, em conjunto, pela Rota das Bandeiras e Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões.

Em caso de dúvidas sobre a operação e os desvios durante o simulado, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras