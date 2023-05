Atibaia confirma o 460º óbito por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Atibaia recebeu nesta segunda-feira, 29 de maio, a confirmação de um óbito por Covid-19 ocorrido no mês de março em um hospital de Bragança Paulista. O 460º óbito de morador da cidade desde o início da pandemia refere-se a um homem de 45 anos, com doença de base, que foi internado no HUSF em 17 de março e faleceu no dia 28 de março.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 58.205

Descartados: 31.382

Confirmados: 26.668

Em investigação: 155

Óbitos confirmados: 460

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2023)

Notificações: 529

Descartados: 203

Confirmados: 324

Em Investigação: 2

Óbitos confirmados: 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia