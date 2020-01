Eleitores de Atibaia têm nova chance de cadastrar a Biometria em 2020

A Prefeitura da Estância de Atibaia alerta os munícipes sobre a biometria obrigatória, segundo exigências do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano. De acordo com o prazo estipulado, dia 6 de maio, os títulos que não estiverem devidamente regularizados, com a biometria realizada, serão automaticamente cancelados.

Em caso de cancelamento do título, o eleitor será impedido de votar nas próximas eleições e terá restrições na vida civil. Dentre os transtornos pelo cancelamento do título eleitoral, estão a suspensão do CPF e consequentes bloqueios bancários, bloqueio de benefícios e suspensão salarial, impossibilidade de renovar matrícula em estabelecimento público de ensino, de inscrição em concurso público e de obtenção de passaporte.

Para regularizar o título e votar nas eleições municipais de 2020, os eleitores de Atibaia devem procurar a 016ª Zona Eleitoral, localizada na Rua José Ignácio, nº 329 – Centro, até o dia 6 de maio. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 12h às 17h. Além da sede do Cartório Eleitoral, a justiça eleitoral também possui postos de atendimentos nos municípios de Jarinu, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista, que funcionam nos mesmos dias e horários.

O eleitor deverá apresentar documento oficial com foto; comprovante de residência atualizado (máximo três meses); além de pagar as multas. Após este prazo, o cadastro será reaberto só no dia 3 de novembro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia