Show da virada encerrará a Agenda Atibaia de 2019

Confira as atrações para aproveitar a semana em Atibaia e não fique de fora!

Segunda-feira, 30/12

Feira Noturna no Centro de Convenções

No dia 1º de janeiro não haverá a tradicional Feira Noturna no Centro de Convenções Victor Brecheret. A feira será antecipada para o dia 30 de dezembro, devido as festividades de fim de ano na cidade de Atibaia. Vale ressaltar que o horário de funcionamento será o mesmo, das 17h às 22h.

Terça-feira, 31/12

Show da Virada

Para dar as boas-vindas a 2020, a Prefeitura da Estância de Atibaia preparou a festa da virada no Centro de Convenções Victor Brecheret. No dia 31, a partir das 22h, o embalo musical fica por conta da dupla Marcelo & Gabriel.

No momento da virada, um show pirotécnico silencioso que irá iluminar e colorir o céu na chegada de 2020 sem barulhos em respeito aos animais e aos cidadãos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia