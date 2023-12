Três pessoas ficaram ilhadas após terem a casa inundada durante a chuva que atingiu Jarinu (SP) na noite de segunda-feira (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de Campo Limpo Paulista (SP) e Jarinu foram até o bairro Trieste, onde um casal e a filha, de quatro anos, foram resgatados com a ajuda de um bote.

Bombeiros usam bote para resgatar família ilhada em Jarinu (Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

O local foi interditado após o resgate. As equipes orientaram os outros moradores do bairro quanto ao risco de ficarem ilhados por conta da chuva.

Segundo moradores do bairro, a água subiu quase um metro e atingiu as casas. Com isso, alguns moradores não tiveram como sair do imóvel.

Manhã de limpeza

Na manhã desta terça-feira (5), um caminhão-pipa da Defesa Civil faz a limpeza das ruas que ainda estavam com lama.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Aílton Macedo, o chamado dos moradores foi feito por volta das 21h. A equipe foi para o local, que já estava interditado pela lama.

A Defesa Civil informou que o acumulado de chuva na noite de segunda-feira foi de 100 milímetros. Durante todo o fim de semana, o acumulado foi de 28 milímetros. Não houve registro de vítimas ou de queda de árvores durante o temporal.

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jarinu atua para auxiliar as famílias que tiveram casas atingidas.

