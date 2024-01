Abertas inscrições para funções vagas no Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Atibaia

Atibaia deu início ao processo de escolha de representantes para ocupar as funções vagas da sociedade civil no Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Atibaia (CMTCA). Os cargos em aberto (sem remuneração) incluem dois representantes de entidades de estudantes universitários e nove representantes dos Conselhos Regionais de Usuários de Transporte Coletivo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Critérios

Para se candidatar é necessário atender a alguns requisitos, como residir no município de Atibaia, ter no mínimo 16 anos completos, estar quite com seus direitos políticos e ser usuário do sistema de transporte coletivo do município.

O período de inscrição segue até o próximo dia 25 de janeiro. Os interessados devem preencher um requerimento de inscrição e apresentar documentos com foto, título de eleitor da Zona Eleitoral de Atibaia ou comprovante de domicílio no município.

Como realizar as inscrições?

O pedido de inscrição pode ser feito presencialmente na Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro), de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h, ou pelo sistema 1Doc (plataforma eletrônica da Prefeitura de Atibaia), anexando requerimento de inscrição e documentação digitalizada nos formatos PDF ou JPEG (confira o passo a passo abaixo).

O resultado da análise da Comissão Eleitoral será divulgado na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, no próximo dia 27.

Votação

A assembleia geral para escolha dos representantes da sociedade civil no CMTCA acontece no dia 3 de fevereiro, a partir das 10h, na Casa dos Conselhos (Av. da Saudade, nº 287, Centro).

Cada eleitor poderá optar por votar em candidatos à função de representante de entidades estudantis ou de Conselhos Regionais, preenchendo a lista de presença conforme sua escolha. A apuração acontece logo após a votação.

Os eleitos serão aqueles com o maior número de votos de acordo com o segmento e o número de vagas disponíveis. Em caso de empate, será considerado eleito o candidato de maior idade.

Como realizar a inscrição via 1Doc:

1. Acessar o site www.atibaia.1doc.com.br/atendimento ;

2. Entrar em protocolo;

3. Fazer o cadastro para obter autorização;

4. Escolher o assunto: Inscrição para o Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Atibaia – CMTCA;

5. Preencher a ficha com os dados pessoais;

6. Anexar os documentos obrigatórios e identificá-los.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia