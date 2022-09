Ações do GGI resultam em prisão de quadrilha, apreensão de veículo e localização de foragido

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI) segue promovendo a segurança da população de Atibaia e inibindo crimes e demais irregularidades. Nesta última semana, diversas ações de abordagens foram realizadas pelas equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), dentre elas prisão de quadrilha, apreensão de veículo e prisão de foragido.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Prisão de quadrilha

A GCM localizou por meio do Centro de Operações de Inteligência (COI) um furto ocorrido em uma loja de eletrodomésticos com veículo envolvido no crime. Realizado um cerco na região, o COI identificou a saída do veículo da cidade, pela Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. Ao parar o veículo, na busca pessoal foi localizado com um dos integrantes o sistema de segurança de loja, que retira o sensor de roubo de mercadoria.

No veículo, foram localizados brinquedos, produtos alimentícios, de higiene e beleza. O celular de uma das autoras constou restrição por roubo. Questionado, o grupo confessou o furto e alegou ser residente da zona leste de São Paulo que veio até Atibaia para cometer furtos em estabelecimentos comerciais. Realizada a prisão em flagrante, os criminosos foram encaminhados à delegacia de Atibaia para medidas cabíveis, permanecendo todos à disposição da Justiça.

Apreensão de motocicleta por estelionato

Na última sexta-feira, 16 de setembro, a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu uma motocicleta que constava com registros de estelionato conforme dados de Boletins de Ocorrência. Ao passar pela Muralha Digital e o Centro de Operações de Inteligência (COI), a GCM foi acionada por meio dos sistemas de monitoramento. Ao acompanhar as imagens de segurança, a Guarda identificou a motocicleta. Nada de ilícito foi encontrado junto ao motociclista durante a revista pessoal, contudo, a motocicleta e o condutor foram encaminhados à delegacia de Atibaia e o veículo foi apreendido.

Procurado da Justiça

Com o auxílio mais uma vez das câmeras de monitoramento, o COI identificou um veículo trafegando no bairro Jardim Imperial, em direção ao Centro, cujo proprietário constava como foragido da Justiça. O condutor não possuía nada de ilícito na revista pessoal, mas apontava em registros policiais como foragido da Justiça. O proprietário foi encaminhado à delegacia de Atibaia, ficando à disposição da Justiça para esclarecimentos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia