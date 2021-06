Atibaia celebra 356 anos de aniversário em feriado municipal nesta quinta-feira (24)

Na próxima quinta-feira, dia 24 de junho, é feriado municipal em Atibaia em celebração ao aniversário de 356 anos da cidade. Além disso, na sexta-feira, dia 25, é ponto facultativo no município, conforme Decreto nº 9.417/21, publicado na edição nº 2276 na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, de 2 de janeiro deste ano.

Os serviços administrativos da Prefeitura não vão funcionar nesses dois dias, mas na quinta-feira (24), aniversário da cidade, a Prefeitura realizará um “Dia D” de vacinação contra a Covid-19, com o objetivo de ampliar o número de pessoas vacinadas no município. É importante ressaltar que a aplicação das vacinas acontecerá apenas mediante agendamento prévio e somente para os grupos prioritários já previstos no cronograma estabelecido pelo Governo do Estado e devidamente cadastrados junto à Prefeitura. Na sexta-feira (25), todas as unidades de saúde estarão fechadas.

Vista aérea de Atibaia (Foto: Prefeitura da Estância de Atibaia)

Programação de aniversário

Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações pelo aniversário de Atibaia acontecerão de forma virtual e os munícipes poderão acompanhar de casa atrações dos mais diversos estilos. Em virtude da pandemia de Covid-19, o tradicional desfile cívico e as apresentações ao vivo não podem ser realizados, mas a Prefeitura preparou uma programação especial para os 356 anos de Atibaia.

O dia 24, data do aniversário da cidade, começará com um ato cívico no Paço Municipal, às 9h, com transmissão pelo YouTube da Prefeitura ( https://www.youtube.com/prefeituradaestanciadeatibaia ). Na sequência, a programação continua no palco do Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret”, transformado em um estúdio com toda a tecnologia necessária para que as lives cheguem com qualidade até o conforto e a segurança dos lares de Atibaia, evitando, portanto, aglomerações.

A programação on-line de comemorações pelo aniversário de Atibaia privilegiou os artistas locais e será aberta às 10h com a Banda Escola – Projeto Educando com Música e Cidadania, seguida pela Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA) às 10h30. A partir das 15h acontecerá a apresentação de Edu Rodrigues; às 18h30 será a vez de Marcelo e Gabriel; e, fechando o dia, às 20h, tem Sol Assis. As celebrações seguem nos dias 25, 26 e 27, com apresentações variadas.

Confira a programação do aniversário de 356 anos de Atibaia:

Dia 20

16h00 – “Concerto Voz de Mulher”, edição Vozes Plurais 2021

Dia 24

9h00 Ato Cívico

10h00 Banda Escola – Projeto Educando com Música e Cidadania

10h30 Apresentação FAMA

15h00 Edu Rodrigues

18h30 Marcelo e Gabriel

20h00 Sol Assis

Dia 25

18h30 Black Mamba

20h00 Tór Sakata

Dia 26

10h00 Big Band, Orquestrinha e Orquestra

14h00 Faminha Polo Imperial, Projeto Mu-danças, Faminha Polo Centro

15h00 Forró Barro de Chão

17h00 Grupo de Taiko Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia

18h30 Gian Martins

20h00 Aniela & Rafael – Música de interior

21h30 Adalto e Adalberto

Dia 27

10h00 Musicalização, percussão, trombone, trompete, trompa, tuba, cordas e madeira, teórica.

14h00 Dino Babys

16h00 Patrulha Show Aventuras Caninas

18h30 Projeto R.O.Z.A.

20h00 Zé da Gente

Dia 30

14h00 – Inauguração da nova sede da Merenda Escolar

*A Programação está sujeita a alterações

Atualização dia 18 de junho às 14h08.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia