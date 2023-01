Atibaia chega a mais de 170 mil habitantes segundo projeção do Censo 2022 do IBGE

De acordo com uma prévia liberada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Tribunal de Contas da União (TCU) com base em informações do Censo 2022, Atibaia soma 171.672 habitantes e 51.771 residências. Segundo o IBGE, dados mais detalhados, como sexo, idade, escolaridade, saneamento etc, serão liberados apenas após a conclusão do levantamento que vem sendo realizado e que conta com uma nova ferramenta, o “Disque Censo”, para facilitar a maior operação censitária do país.

Conforme o IBGE, agora, quem ainda não foi contatado presencialmente pelos recenseadores poderá solicitar a visita de um representante da instituição via telefone por meio do “Disque Censo”, exercendo sua cidadania e contribuindo para a melhoria do país. Ainda segundo o instituto, o Disque Censo é mais um instrumento para garantir a total cobertura censitária da população brasileira.

Para participar, basta discar o número “137” e agendar a entrevista. A ligação é gratuita e estará disponível até o final do mês de janeiro de 2023. O horário de funcionamento do “Disque Censo” é de segunda-feira à domingo, das 8h às 21h30.

Em campo desde 1º de agosto de 2022, o Censo Demográfico do IBGE é a pesquisa estatística mais importante realizada no Brasil e o único trabalho censitário que visita todos os 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. Até a primeira semana de janeiro, cerca de 179 milhões de brasileiros (algo próximo de 84% da população) foram recenseados.

Como funciona o “Disque Censo”?

Ao discar o número “137”, o usuário deverá responder um questionário inicial. Um atendente do IBGE solicitará informações como telefone, e-mail, endereço e nome, confirmando se realmente o domicílio ainda não foi recenseado. Após confirmar se nenhum morador do domicílio respondeu ao questionário do Censo, o representante do IBGE agendará uma visita.

A entrevista só poderá ocorrer de maneira presencial, tendo em vista a necessidade de confirmação das informações passadas por telefone e de georreferenciamento do domicílio. Vale ressaltar que todas as informações prestadas ao estudo demográfico realizado pelo IBGE são sigilosas.

Mais informações sobre o Disque Censo em: https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia