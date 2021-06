Atibaia tem feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (3)

Nesta quinta-feira, 3 de junho, é feriado municipal em Atibaia em celebração ao dia de Corpus Christi, e, na sexta-feira, dia 4, é ponto facultativo, conforme decreto da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Os serviços administrativos da Prefeitura não vão funcionar nesses dias, mas a Unidade Básica de Saúde Antônio de Pádua Alonso, no Alvinópolis, ficará aberta na quinta-feira, até 13h para vacinação contra Covid-19, apenas por meio de agendamento. Na sexta-feira, todas as unidades de saúde estarão fechadas.

Vista aérea de Atibaia (Foto: Prefeitura da Estância de Atibaia)

Algumas cidades, como São Paulo, anteciparam em março o feriado de Corpus Christi para reduzir a circulação de pessoas em um momento de piora nos índices da pandemia de Covid-19, mas não foi o caso de Atibaia, que manteve o feriado em junho.

A celebração de Corpus Christi foi criada no século XIII. A expressão significa, em latim, “corpo de Cristo” — referência direta àquilo que a data celebra: a instituição da eucaristia, a presença de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Ocorre anualmente na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. No Brasil, o Corpus Christi é um feriado facultativo e pode ser municipal. Isso significa que cada município deve estabelecer, através de decreto, se será ou não feriado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia