Vigilância Sanitária de Atibaia realiza 120 inspeções no mês de setembro

A Vigilância Sanitária de Atibaia apresentou um balanço das atividades realizadas no mês de setembro. Entre as ações, destacam-se 120 inspeções, sendo 21 da Vigilância Ambiental e 99 da VISA e Saúde do Trabalhador. Entre as licenças sanitárias, foram realizadas 62 iniciais e 85 renovações.

Além das ações de fiscalização de rotina e de atendimento de denúncias, a equipe da Vigilância em Saúde (Sanitária, Saúde do Trabalhador e Ambiental) tem realizado reuniões frequentes com outros órgãos do município para elaboração de protocolos de prevenção da Covid-19 e dando apoio técnico para outras ações e atividades que o município está implantando.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ainda no mês de setembro, foram realizadas 25 inspeções relativas à prevenção da COVID-19 e foram lavrados 13 autos de infração, dos quais 10 tiveram origem no atendimento de denúncias de descumprimento de medidas de prevenção.

Em apoio à Secretaria de Agricultura, profissionais da Vigilância Sanitária reuniram-se com os organizadores da Festa do Morango do Campo dos Aleixos, evento que acontecerá, provavelmente, no final de outubro. A VISA e a Vigilância de Saúde do Trabalhador ficarão responsáveis pela elaboração do protocolo de prevenção da COVID-19, que será implantado na festa. Os profissionais da Pasta também realizará treinamentos com todos que trabalharão na festa, além da elaboração de materiais de orientação.

Também no mês de setembro os profissionais da Visa realizaram capacitação dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social sobre as medidas de prevenção da Covid-19 no atendimento presencial e nos locais de trabalho. A capacitação atendeu 75 servidores das diversas unidades de atendimento (CRAS, CREAS, Centro Pop e Centros de Convivência).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia