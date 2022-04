Prefeitura proíbe estacionamento em trecho da Avenida São João das 6h às 9h

A Prefeitura de Atibaia, por meio de Departamento de Trânsito, instalou placas de “Proibido Parar e Estacionar” em trecho da Avenida São João, que valerá das 6h às 9h, com o objetivo de deixar a via com duas faixas de rolamento, melhorando a vazão dos veículos no horário de muito trânsito.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Devido ao excesso de veículos da que entram em Atibaia pela Avenida São João, vindos da rodovia D. Pedro, as placas foram instaladas no trecho que se inicia no Supermercado Big, seguindo até a Avenida Jerônimo de Camargo, apenas nesse lado da via.

Essa ação tem a finalidade de deixar a área urbana mais organizada, oferecendo mais segurança e mobilidade no trânsito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia