Defensoria Pública da União faz mutirão em Atibaia neste mês

A Defensoria Pública da União vai realizar um mutirão em Atibaia entre os dias 21 e 25 de março, nas unidades do CRAS (veja programação abaixo). A ação, promovida em parceria com a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tem como objetivo oferecer orientação aos munícipes com renda familiar de até R$ 2 mil sobre auxílio emergencial, benefícios previdenciários (aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e outros) e Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, e deverá ser feito agendamento prévio por meio dos telefones do CRAS. Serão atendidas, preferencialmente, pessoas inscritas no CadÚnico.

No ano de 2022, a Defensoria Pública da União estará em cerca de 35 cidades do interior de São Paulo, sendo que Atibaia foi selecionada para o período compreendido entre 21 e 25 de março. A ação itinerante contará com participação de três Defensores Públicos Federais e um servidor público federal da DPU.

Em novembro do ano passado, a Defensoria Pública da União realizou um mutirão do Projeto “DPU para todos” em Atibaia e atendeu 180 pessoas. Entre todas as orientações, a mais procurada foi referente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), voltado aos idosos acima de 65 anos ou o deficiente.

Programação da Defensoria Publica da União em Atibaia:

Dia 21 de março – CRAS Alvinópolis – Praça Santo Antônio, 79 – Alvinópolis – 4412-2060

Dia 22 de março – CRAS Caetetuba – Praça Antônio Scavone, s/nº – Caetetuba – 4402-4329

Dia 23 de março – CRAS Portão – R. Antônio da Cunha Leite, 1895 – Portão – 4416-9183

Dia 24 de março – CRAS Tanque – Praça Sd. Constitucionalista – Tanque – 4416-1554

Dia 25 de março – CRAS Imperial – Av. Imperial, 849 – Jardim Imperial – 4412-4614

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia