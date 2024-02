Av. Jerônimo de Camargo terá interdição de 19 a 26 de fevereiro

A Atibaia Saneamento e SAAE informam que ocorrerá a interdição parcial na Av. Jerônimo de Camargo, sentido Rodovia Dom Pedro, na região do lago do Jardim dos Pinheiros, a partir do dia 19 até 26 de fevereiro, das 7h30 às 17h, para obras de implantação de rede de esgoto.

Av. Jerônimo de Camargo (Foto: Reprodução / Google Street View)

Para retorno, os motoristas deverão utilizar o próximo acesso à frente.

De acordo com a SAAE, a obra faz parte da expansão da rede de coleta de esgoto e trará benefícios para o sistema de esgotamento sanitário de Atibaia, em prol da saúde e bem-estar dos moradores da cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento e SAAE