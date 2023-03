Trecho da Av. Industrial Walter Kloth é interditado devido a obras de adutora

A Prefeitura de Atibaia comunica que o trecho da Avenida Industrial Walter Kloth no entroncamento com a Avenida Imperial foi interditado nesta terça-feira (28) por conta de obras para colocação de adutora nova pela SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As obras vão continuar pelos próximos dias, seguindo na Avenida Industrial Walter Kloth em direção à Rua Sumaré, com trechos de cerca de 30 metros sendo interditados por dia. As interdições ocorrem durante o dia, para a realização dos trabalhos, e à noite a pista está liberada. Rotas alternativas para veículos pequenos podem ser utilizadas pelas ruas Alvorada e Abolição.

Para os ônibus, referentes às Linhas 05 e 06, e veículos maiores, como caminhões, a Avenida Copacabana e a Rua Buenos Aires são as opções para desviar das interdições.

A SAAE vem implantando nova adutora há cerca de um mês na Avenida Imperial, mas até agora não tinha havido necessidade de interdição.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia