Prefeitura de Atibaia adia até quinta-feira (28) prazo para pagamento de impostos com descontos

A Prefeitura de Atibaia prorrogou mais uma vez, agora até esta quinta-feira (28), o prazo para pagamento da cota única de IPTU e/ou Tributos Mobiliários de 2023 com descontos. Como a Secretaria de Planejamento e Finanças (SPF) estendeu o prazo original (que era 12 de dezembro), quem ainda não efetuou o pagamento não conseguirá mais realizá-lo com o boleto já recebido (com a data antiga), devendo portanto entrar em contato com a SPF para emissão de um novo boleto com a data de vencimento atualizada (28/12).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A SPF conta com atendimento on-line, com diversos serviços disponíveis, via WhatsApp (11) 9.4162-8755. Também é possível solicitar o novo boleto pelo telefone (11) 4418-7822, ramal 3; ou ainda pelo e-mail expediente@atibaia.sp.gov.br . Para agilizar o atendimento é importante informar o número de Inscrição Imobiliária ou Mobiliária disponível no carnê.

Com a cobrança amigável, a Prefeitura oferece ao contribuinte a possibilidade de regularizar os impostos do atual exercício (2023) ainda neste ano, o que evitará que o lançamento seja inscrito na Dívida Ativa em 2024, acumulando multa, juros e correção monetária sobre o valor devido.

Dessa forma, conforme esclarece a Secretaria de Planejamento e Finanças, o contribuinte que não quitou o IPTU e/ou os Tributos Mobiliários (ISS, taxas e alvarás) exclusivamente de 2023 tem até esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, para realizar o recolhimento da cota única – à vista, forma de pagamento que oferece os descontos previstos nos carnês. Vale ressaltar que este prazo vale apenas para quem não pagou nenhuma parcela dos carnês de 2023.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia