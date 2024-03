Estão abertas as inscrições para o 1º Simpósio do Comércio de Atibaia

Com o objetivo de explorar as novas tendências do varejo mundial, a Prefeitura de Atibaia realizará no dia 4 de abril, às 18h30, o 1º Simpósio do Comércio de Atibaia. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas neste link.

(Imagem Ilustrativa: Markus Spiske por Pixabay)

Organização

O evento gratuito, que acontecerá no Theatro Bourbon, é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), Sebrae, Senac e Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau.

Tendências

Dando continuidade às ações que vêm sendo realizadas pela Sedec, o 1º Simpósio do Comércio de Atibaia visa apresentar as tendências do mercado aos comerciantes da cidade, para que eles se adequem às novidades e consigam aumentar suas vendas.

Diversas ações

As vagas são para comerciantes locais, sendo limitadas a duas pessoas por CNPJ. A presença no evento só será confirmada após um representante da Prefeitura de Atibaia entrar em contato com o interessado. O 1º Simpósio do Comércio de Atibaia contará com a participação de pessoas influentes nos meios comercial e digital, um painel com especialistas no assunto, palestras com grandes empresas multinacionais, entre outras ações de fomento.

Palestrantes confirmados

● Daniel Zanco: 27 anos de experiência em Varejo e Franchising. Foi executivo de grandes companhias, como Hering, Arezzo, Portobello, Shoestock e Linx. Hoje atua como CEO da Omnibiz e como conselheiro e investidor de empresas. Autor do Livro “Neovarejo”, é professor dos MBAs de Varejo da FIA e da USP|Esalq.

● José Fugice: atua há mais de dez anos como CEO do Grupo Goakira, empresa de consultoria empresarial. Já realizou mais de 800 projetos de desenvolvimento e expansão de empresas para mais de 800 clientes.

Painel de bate-papo com grandes nomes:

● Daniela Boll: conselheira do grupo SATO RAHAL (Sabrina Sato), embaixadora e mentora da Join The New Squad e diretora executiva de Marketing na Multiverse Experience.

● Elói Assis: responsável pela unidade de negócios dos segmentos Varejo e Distribuição na TOTVS.

● Alessandro Gil: atual vice-presidente da Wake Locaweb. Com experiências na Rakuten, Linx e Stone.

● Fernando Andrade: CEO da Impacto Telecom, com mais de 25 mil assinantes em Atibaia e Região. Visitou a NRF pela primeira vez em 2024.

Palestra de Encerramento:

● Silvia Nomura: Head de Retail no Google, com mais de dez anos de experiência na Microsoft.

Confira a programação:

18h30 – Credenciamento

19h às 19h15 – Abertura oficial

19h15 às 19h45 – Shoiti Sato – O varejo de Atibaia e região

19h45 às 20h30 – Daniel Zanco – NRF + SWSX 2024

21h às 21h30 – José Fugice – Arquitetura e Encantamento do cliente

21h30 às 22h15 – Elói, Alessandro Gil, Dani Boll e Fernando Andrade – Painel Inovação Varejo

22h15 às 23h – Silvia Nomura – Google para Negócios

23h – Encerramento

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia