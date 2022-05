Equipes de abordagem social acolhem pessoas em situação de rua em Atibaia

Durante a madrugada de quinta-feira (19), mais de 20 pessoas foram abordadas pelas equipes de acolhimento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia, para receber abrigo.

Segundo a SADS, 41 pessoas estão acolhidas no Serviço Institucional para adultos e 12 na Casa de Passagem. Na última madrugada, 26 pessoas foram abordadas, mas apenas 4 aceitaram o acolhimento e 22 pessoas negaram ajuda; 8 pessoas buscaram o acolhimento de forma espontânea.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Quando aceitam o atendimento, são levadas à Casa de Passagem, onde têm acesso à acomodação, inclusive para os animais que acompanham, guarda de pertences, cuidados de higiene pessoal, alimentação, e provisão de documentação, além de atendimento psicossocial e encaminhamento para o mercado de trabalho, ações que promovem a reinserção na sociedade e possibilitam um recomeço, ou seja, uma vida com mais qualidade e dignidade.

Neste período de frio, as equipes da Prefeitura estão realizando o trabalho de abordagem junto às pessoas que estão nas ruas também de madrugada, em operação para garantir acolhimento de forma segura em alguma das iniciativas da rede protetiva do município. Sempre por meio do diálogo e do tratamento humanizado, a abordagem social acontece nas ruas todos os dias, durante 24 horas.

Importante destacar que, mesmo oferecendo todos os serviços, a equipe da Prefeitura encontra dificuldades no acolhimento, uma vez que a Constituição Federal garante a opção individual de cada pessoa, podendo residir nas ruas caso prefira, sem que possa haver alguma interferência nessa escolha.

A Prefeitura informa que a população, ao ver pessoas em situação de rua, entre em contato nos telefones (11) 4415-2274 ou (11) 4411-8087.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia