Promoção “Valorize Atibaia, Compre Aqui!” segue até 6 de janeiro

Que tal ter como destino, nas próximas férias, um cruzeiro marítimo com direito a acompanhante? A promoção “Valorize Atibaia, Compre Aqui!” segue no município com um super sorteio! Nas compras acima de R$ 100 nos comércios participantes, o consumidor pode ganhar até cinco cupons para concorrer a quatro noites em um cruzeiro marítimo, com direito a acompanhante, no navio MSC Fantasia. Com o objetivo de fortalecer as vendas do comércio local neste fim de ano, a campanha promovida pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) conta com apoio da Prefeitura e segue na cidade até 6 de janeiro de 2023.

(Imagem Ilustrativa de StockSnap por Pixabay)

Nas transações acima de R$ 100, o consumidor pode receber até cinco cupons, conforme o valor da compra. Para concorrer à viagem, é necessário baixar o aplicativo ACIATIBAIA Mobile nas lojas virtuais Play Store ou App Store, realizar o cadastro da promoção na plataforma por meio do QR Code ou linha digitável (ambos no cupom) e concluir o cadastro do cupom participante no aplicativo da ACIA. Em caso de dúvidas acerca do cadastro ou da promoção, o regulamento está disponível neste link: bit.ly/promo-aciaonline .

Todo cupom ao ser cadastrado gera um número da sorte para concorrer ao prêmio, que estará disponível para consulta no aplicativo, onde o consumidor também poderá encontrar a lista de empresas participantes da promoção “Valorize Atibaia, Compre Aqui!”. O estabelecimento/loja que efetuou a venda também concorre a um cruzeiro e a apuração para conferir os ganhadores utilizará o resultado da Loteria Federal do dia 7 de janeiro. A apuração dos vencedores será realizada no dia 10, às 16h, na sede da Associação Comercial (Rua José Pires, 239 – Centro).

As duas viagens oferecem ao ganhador o direito de levar um acompanhante maior de 18 anos e, além do roteiro Santos, Búzios e Ilha Grande, incluem refeições e o transporte navio/terra/navio nos portos de parada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia