Comércio de Atibaia pode ficar aberto até 0h durante campanha do Dia dos Namorados

No próximo dia 12 de junho é celebrado no Brasil o Dia dos Namorados e a Prefeitura da Estância de Atibaia convida toda a população a valorizar o comércio local, contribuindo com o desenvolvimento dos comerciantes, prestadores de serviço e empreendedores da cidade. De acordo com o Decreto 4138/2002, o comércio local pode ficar aberto até a meia-noite (0h) durante os nove dias que antecedem a data comemorativa, ou seja, desde a última sexta-feira (3), as lojas podem estender o horário, a critério de cada estabelecimento.

(Imagem Ilustrativa: Markus Spiske por Pixabay)

O objetivo da iniciativa da Administração Municipal é promover o comércio local, potencializando as vendas com a proximidade dessa data especial, uma das mais expressivas para o comércio no Brasil. Além disso, o Poder Executivo visa conscientizar o consumidor sobre a importância de valorizar os setores de comércio e de serviços de Atibaia, fortalecendo a economia e gerando mais emprego e renda na própria cidade.

A campanha está sendo realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) e o SEBRAE. De acordo com a SEDEC, a ação deste ano está sendo potencializada pelo Plano de Desenvolvimento Local (PDL), que busca a promoção do desenvolvimento econômico do município com uma série de atividades e projetos de capacitação coordenados também pelo SEBRAE, com participação da ACIA.

A iniciativa tem como proposta abranger a população economicamente ativa residente no município, estendendo-se a potenciais consumidores das cidades do entorno e turistas. Além disso, a ação dá sequência à campanha iniciada no período anterior ao Dia das Mães, celebrado na primeira quinzena de maio. “Estamos dando continuidade às ações de estímulo à economia da cidade, com o consumidor tendo um papel fundamental no apoio ao comércio local”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Annibale Tropi Somma.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia