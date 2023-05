Dia das Mães: comércio conta com mais uma edição da campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui”

No próximo dia 14 de maio será comemorado o Dia das Mães e para celebrar essa data especial Atibaia conta com mais uma edição da campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui”, visando potencializar as vendas e estimular o comércio no município. O consumidor que comprar produtos em uma das lojas participantes da promoção estará concorrendo no sorteio de um vale-compra no valor de R$ 5 mil.

(Imagem Ilustrativa: Becca McHaffie por Unsplash)

A promoção também premiará um representante da empresa participante onde o consumidor adquiriu o cupom com outro vale-compra, no mesmo valor. Dessa forma, o total de premiações no Dia das Mães será de R$ 10 mil, que deverão ser gastos nas lojas participantes da promoção, conforme regulamento completo e relação de empresas associadas disponíveis no site https://www.aciaonline.com.br/ .

A ação, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (ARC&VB), do Conselho Municipal de Turismo (Comtur Atibaia), do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg de Atibaia) e da Polícia Militar, tem como objetivo promover o comércio local e fomentar o desenvolvimento dos estabelecimentos comerciais e de serviços de Atibaia, aquecendo as atividades econômicas desses setores.

O Dia das Mães, que neste ano será celebrado no domingo, 14 de maio, é uma das datas mais importantes para o comércio, com expectativa positiva para as vendas, fortalecendo a economia e gerando mais emprego e renda.

Vale lembrar que essa é mais uma ação no município potencializada pelo Plano de Desenvolvimento Local (PDL), realizado em parceria com o Sebrae e com o apoio da ACIA – estratégia que vem proporcionando projetos e atividades de suporte às micro e pequenas empresas em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia