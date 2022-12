Prefeitura de Atibaia, Sebrae e ACIA promovem curso “Como vender mais e melhor”

Estão abertas as inscrições para o curso “Como vender mais e melhor”, que acontece nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, das 18h às 21h30, na sede da Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA). Voltado a empresários e empreendedores, o curso é gratuito e aborda ferramentas de marketing e estratégias de planejamento para conquistar mais clientes e gerar melhores resultados para o negócio, oferecendo também orientações empresariais individuais aos participantes.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/1SsyUxaSVCbLKbj1QcaghtG3fZfU-yV00sH8C4yKU8Sk/edit .

(Imagem Ilustrativa: Christiann Koepke por Unsplash)

Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) da Prefeitura da Estância de Atibaia, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), a iniciativa integra o Plano de Desenvolvimento Local (PDL), mobilização que envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e promoção do desenvolvimento econômico sustentável em Atibaia.

A sede da ACIA, local de realização do curso, está situada na Rua José Pires, nº 239, Centro, e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Sebrae Aqui Atibaia, que atende pelos telefones (11) 9.4120-3804 e 9.1237-6334.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia