Bragança Paulista tem 280 vagas abertas para cursos de qualificação

A prefeitura de Bragança Paulista está com 280 vagas abertas para cursos de qualificação em parceria com a Fatec. São sete cursos diferentes, com oportunidades para crianças, adolescentes e adultos.

Segundo a prefeitura, as vagas são para cursos online no Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Digital (CATEC). As vagas são para cursos de editor de planilhas, programação, editor de imagens, tecnologia para comércio, entre outras oportunidades.

Há cursos disponíveis para diversas faixas etárias, mas como a modalidade online, um dos requisitos obrigatórios para se candidatar é ter computador em casa e também acesso à internet.

Prefeitura abre 280 vagas para cursos de qualificação em Bragança Paulista (Foto: Divulgação)

As inscrições são feitas pelo site e para se candidatar é preciso fazer um cadastro com informações pessoais, como RG, CPF, endereço e telefone pra contato.

Confira abaixo os cursos disponíveis e como realizar a inscrição:

CATEC Kids

Início: 03/10

Aulas: às segundas e quartas-feiras

Horário: das 10h às 11h

Faixa etária: 9 a 12 anos

Clique aqui para se inscrever

Editor de Planilhas Avançado

Início: 04/10

Aulas: às terças e quintas-feiras

Horário: das 10h às 11h

Idade mínima: 12 anos

Clique aqui para se inscrever.

Tecnologia para Apoio ao Comércio

Início: 07/10

Aulas: às sextas-feiras

Horário: das 8h30 às 9h30 ou das 11h às 12h

Idade mínima: 18 anos

Clique aqui para se inscrever.

CATEC Jovem

Início: 03/10

Aulas: às segundas e quartas-feiras

Horário: das 13h30 às 14h30

Idade mínima: 12 anos

Clique aqui para se inscrever.

Programação Scratch

Início: 04/10

Aulas: às terças e quintas-feiras

Horário: das 15h às 16h

Idade mínima: 9 anos

Clique aqui para se inscrever.

Editor de Planilhas Básico

Início: 07/10

Aulas: às sextas-feiras

Horário: das 13h30 às 14h30

Idade mínima: 12 anos

Clique aqui para se inscrever.

Editor de Imagens

Início: 07/10

Aulas: às sextas-feiras

Horário: das 15h às 16h

Idade mínima: 12 anos

Clique aqui para se inscrever.

Fonte: G1.globo.com