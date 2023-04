Vice-presidente Geraldo Alckmin participa de congresso de saúde filantrópica em Atibaia

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou nesta quinta-feira (27) de um congresso de saúde filantrópica em Atibaia, no interior de São Paulo. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), também esteve presente.

O evento, que começou na segunda e se encerra nesta quinta, debate o protagonismo da saúde filantrópica na construção de novas políticas para fortalecimento do setor é o foco dessa edição.

Alckmin participa de congresso de saúde filantrópica em Atibaia, no interior de São Paulo (Foto: Reprodução / Tv Vanguarda)

No congresso, Alckmin discursou para mais de 1.300 representantes de hospitais filantrópicos. Ele falou sobre as ações previstas pelo governo federal para melhorar o trabalho das Santas Casas e disse que vai atuar junto ao Congresso para aprovação de um projeto de lei que prevê revisão anual da tabela do SUS.

Após o compromisso em Atibaia, que terminou por volta de 12h10, o vice-presidente tem agenda oficial nesta quinta em Iracemápolis, Campinas e São Paulo.

Fonte: G1.globo.com