Agenda Atibaia: confira as atrações do fim de semana no município

Pela primeira vez, Atibaia vai sediar etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross em um grande evento a ser realizado de 19 a 21 de novembro na Estação Atibaia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. Cerca de 500 pilotos vão disputar a competição, além de milhares de pessoas que vão acompanhar as provas. O ingresso para a competição será 1 kg de alimento, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

As provas oficiais desta sexta-feira (19) terão início às 12h30. No sábado (20), as provas começarão durante a tarde, às 13h, e no domingo (21), às 8h.

Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Novembro Dandara

Os eventos do Novembro Dandara continuam proporcionando uma programação repleta de atividades para todo o mês de novembro – incluindo teatro, música, dança, capoeira, roda de conversa e filme – em homenagem ao Dia da Consciência Negra. De 1º a 30 de novembro, cada dia com uma atração diferente, o evento procura destacar a força e a resistência da população negra.

Neste sábado (20), haverá o Cortejo Negro pelo Centro Histórico, às 16h, com concentração no Quilombo. No domingo, a aula aberta de Hip Hop Dance agita a Praça da Matriz (Praça Claudino Alve, s/n – Centro), também às 16h.

Feiras da cidade

Atibaia conta com diversas feiras espalhadas pela cidade. Toda sexta-feira é dia de Feira Noturna do Itapetinga, das 17h às 20h, na Avenida Santana, 2900 – Itapetinga. A feira conta gastronomia diversa e barracas cheias de variedade.

A Feira de Artes e Artesanato acontece todos os sábados, das 10h às 17h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Cerca de 60 expositores oferecem diferentes atrativos, como alimentação, artesanato, flores e lazer para quem visita a feira. Os produtos artesanais não permitem possibilidade de cópia, mesmo que seja utilizada uma mesma técnica, há um universo de possibilidades criativas que fazem com que cada um leve uma peça única para casa.

Munícipes, turistas e visitantes de Atibaia têm a oportunidade de adquirir flores e plantas “diretamente da fonte” na Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural, que acontece todos os sábados, na Praça Santa Helena (próximo à entrada do município pela Rod. Fernão Dias, via Av. Jerônimo de Camargo), das 10h às 17h. No local, 45 produtores rurais oferecem grande variedade de produtos cultivados no município, recém colhidos e com preços atrativos no mercado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia