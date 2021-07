ONG de Atibaia é selecionada para participar de projeto contra a pobreza extrema

A Mater Dei é uma das 20 ONGs do Brasil selecionadas para implantar o Programa ReConquista. O projeto foi criado com o objetivo de incentivar o empreendedorismo como uma forma de combater a pobreza extrema no Brasil.

O programa, desenvolvido pelo Banco da Providência em parceria com a Stone Impacta (braço de investimento social da empresa de meios de pagamento Stone) vai capacitar 20 organizações sem fins lucrativos (ONGs) em todo o país para promover inclusão social e produtiva a populações em situação de vulnerabilidade social por meio do empreendedorismo. A expectativa é formar mais de 400 microempreendedores em 2021.

Com duração de seis meses, o ReConquista usa a Metodologia das 3 Fases, desenvolvida pelo Banco da Providência. Na primeira, o foco é o desenvolvimento humano (valorização do indivíduo e retomada da autoestima). A ideia é que a pessoa se entenda como agente transformador da sua própria história. Na segunda, é feita a capacitação técnica profissionalizante em diferentes segmentos (ex.: beleza, culinária, construção civil, corte e costura, dentre outros) e, por fim, na terceira, são trabalhadas as habilidades empreendedoras.

O objetivo é que o aluno entenda como gerar recursos com base no que foi aprendido nas fases anteriores, bem como se planejar para o que será desempenhado dali para frente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Mater Dei