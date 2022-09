Censo do IBGE tem previsão de encerramento em 31 de outubro

Em andamento em todo o Brasil desde 1º de agosto, o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a pesquisa estatística mais importante realizada no país. O levantamento é o único trabalho censitário que visita todos os 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional, entre eles Atibaia. Em todo o Brasil, 183 mil recenseadores estão trabalhando na campanha, cuja data de encerramento está agendada para o dia 31 de outubro de 2022.

Em Atibaia, ao todo há 122 recenseadores, 11 supervisores e 2 agentes censitários municipais responsáveis pelos dois postos de coleta do município – um no bairro Imperial e outro no Centro. Os recenseadores estão percorrendo todo o território do município com o objetivo de visitar os domicílios, nos bairros urbanos e rurais, e coletar os dados para o levantamento. O Questionário Básico da pesquisa conta com 26 questões, investiga as principais características do domicílio e dos moradores e demora de 5 a 10 minutos para ser respondido. Além disso, uma parcela dos domicílios é selecionada para responder ao Questionário da Amostra, que conta com 77 questões.

Conforme o IBGE, o Censo 2022 é um trabalho significativo para o país e, até a penúltima semana de setembro, cerca de 89 milhões de brasileiros (algo próximo de 40% da população) foram recenseados. De acordo com o IBGE, no entanto, durante o último Censo, realizado em 2010, 92 milhões de pessoas foram recenseadas apenas no primeiro mês da operação, número equivalente a 48% da população no período, portanto muito ainda pode ser feito para a conclusão da atual edição do Censo, que é de extrema relevância para a melhoria da sociedade brasileira.

Segundo o IBGE, além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. Conforme o Instituto, todos esses dados são de crucial importância para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar políticas públicas. Além disso, as referências disponibilizadas pela pesquisa do IBGE também são utilizadas em trabalhos acadêmicos e para a organização de planos estratégicos em empresas privadas.

O Censo Demográfico ainda é importante para a definição do Fundo de Participação dos Municípios, pelo qual uma cidade recebe verbas públicas da União para investimentos em Saúde, Educação e Segurança. Portanto, a participação dos moradores é fundamental para que um município seja contemplado com precisão.

Visitas

Os recenseadores estão orientados a realizar as visitas das 7h às 20h e também durante o fim de semana, até o final de outubro. Para segurança do morador, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site https://respondendo.ibge.gov.br/ ou pelo telefone 0800 721 8181 .

Vale lembrar que a coleta dos dados do Censo 2022 segue protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Além dos procedimentos de segurança observados na pesquisa presencial, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento mínimo, o morador tem a opção de responder ao recenseador por telefone ou ainda preencher o questionário pela internet. De acordo com o IBGE, de qualquer forma o recenseador terá que ir ao domicílio, seja para realizar a entrevista no local, para obter o telefone do morador ou ainda para fornecer o link e a chave de acesso ao questionário de maneira que o próprio morador o preencha pela internet.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia