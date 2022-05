Representante de Atibaia vence edição do programa Que Seja Doce, da GNT

No programa Que Seja Doce, volta ao mundo em 80 doces , com o tema Estados Unidos, exibido dia 04/05 na GNT, Jô Sabino sagrou-se vencedora da disputa, juntamente com sua dupla Monique Fidalgo. O programa possui tradição em revelar grandes confeiteiros de renome nacional, como Mariana Brito, Cilaine Rodrigues da Docis, Hannah Barros da La Dinda, Ana Costa e nossa conterrânea Juliana Weitman.

(Foto: Divulgação)

Durante o programa, Jô Sabino conseguiu colocar em prática as habilidades que os seus clientes de Atibaia tanto admiram e logo na primeira disputa, sua dupla conseguiu sair campeã do primeiro desafio, preparando uma Verrine Red Velvet com brigadeiro de pistache, geleia de frutas vermelhas e cobertura de creamcheese frost

No segundo e último desafio, a dupla preparou uma pumpkin pie, tradicional sobremesa do dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

(Foto: Divulgação)

Jô Sabino e Monique Fidalgo explodiram de alegria quando os jurados do programa Carole Crema, Lucas Corazza e Roberto Strongoli decidiram pela vitória da dupla, anunciada pelo apresentador Felipe Bronze.

“Este programa serviu como uma experiência fantástica para aumentar ainda mais minha motivação para esta empreitada no ramo da Confeitaria na minha querida Atibaia!”, disse Jô Sabino, emocionada, após sair vitoriosa do programa.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Jaime Falcão