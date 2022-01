Unidade do CRAS ficará fechada devido ao afastamento de funcionários por suspeita de Covid-19

A Prefeitura de Atibaia informa que a unidade do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social no bairro do Portão ficará fechada temporariamente a partir desta sexta-feira, dia 21 de janeiro.

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social no bairro do Portão (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, os funcionários do CRAS Portão foram afastados por suspeita de Covid-19, o que motivou o fechamento temporário da unidade.

A Pasta esclarece que, até que a situação se normalize, o atendimento será feito pelo telefone (11) 4414-0662, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia