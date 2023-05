Prêmio Top Destinos Turísticos: votação pela internet segue até o dia 26

Atibaia está concorrendo novamente ao Prêmio Top Destinos Turísticos e, desta vez, disputa nas categorias Turismo de Aventura; Turismo Gastronômico; e Turismo de Negócios e Eventos. A votação popular é feita pela internet e está aberta até o dia 26 de maio, pelo link https://votetop.com.br/voteagora/atibaia, além de contar com júri técnico.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na última edição do prêmio, em 2022, Atibaia foi campeã na categoria Turismo de Negócios e Eventos. Na ocasião, 130 municípios paulistas participaram da iniciativa. Neste ano, novamente cada prefeitura inscrita tem direito a concorrer em até três entre as 16 categorias previstas no regulamento: Turismo de Aventura; de Compras; Cultural; Ecoturismo; de Esportes; de Estudos e Intercâmbio; Gastronômico; Náutico; de Negócios e Eventos; de Parques Temáticos e Naturais; de Pesca; Religioso; Rural; de Saúde; Social; e de Sol e Praia. Ainda há uma 17ª categoria que premiará três Regiões Turísticas, segundo critérios elaborados com o apoio técnico da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O prêmio tem o objetivo de identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. Qualquer pessoa física, independentemente de idade ou nacionalidade, pode votar, sendo obrigatória identificação por meio de validação de link social, via Facebook ou Google. Cada pessoa poderá votar em quantas categorias desejar, mas será validado apenas um voto por categoria. Os municípios concorrerão em condições de equidade, uma vez que o total de votos populares será ponderado pela quantidade de habitantes (conforme o IBGE), e transformados em pontos. Os melhores pontuados serão submetidos a um júri técnico e então serão eleitos três Top Finalistas e um Top Campeão por categoria (com uma sistemática semelhante adotada em relação às Regiões Turísticas).

O prêmio é uma realização conjunta da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB e Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo – Skål Internacional São Paulo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia