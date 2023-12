Comércio de Atibaia pode funcionar em horário estendido a partir desta quarta (6)

A partir desta quarta-feira, 6 de dezembro, o comércio de Atibaia poderá funcionar em horário estendido visando as compras de Natal. A extensão do horário de funcionamento vai até 6 de janeiro de 2024, com os estabelecimentos autorizados a funcionar até meia-noite, conforme previsto no Artigo 11 do Decreto Municipal nº 4.138/2002.

Imagem do comércio de Atibaia (Foto: Divulgação/ ACIA)

A iniciativa da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem como objetivo valorizar o comércio local, potencializando as vendas com a proximidade do período natalino e o aquecimento da economia gerado pelo recebimento do 13º salário dos trabalhadores.

A extensão do horário é facultativa e os empresários devem observar as convenções coletivas de trabalho de cada categoria.

A Prefeitura de Atibaia também apoia a campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui!”, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), que sorteará 2 cruzeiros marítimos com acompanhante para consumidores que comprarem nos estabelecimentos participantes.

Para participar da campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui!”, o consumidor deverá acessar o aplicativo ACIATIBAIA Mobile, disponível gratuitamente nas lojas APP Store e Play Store, e cadastrar o cupom, por meio da leitura do QR code ou da linha digitável. Após o cadastro, o consumidor automaticamente receberá o número da sorte com o qual concorrerá ao prêmio. No aplicativo também é possível consultar as empresas da cidade que aderiram à promoção. A data do sorteio pela Loteria Federal é 30 de dezembro. Mais informações junto à ACIA, pelo site, ou diretamente na Rua José Pires, nº 239, Centro; (11) 4411-5544.

As iniciativas fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, desenvolvido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a ACIA e o Sebrae. O PDL envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e promoção de desenvolvimento econômico sustentável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia