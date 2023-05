Campanha “Valorize Atibaia, Compre Aqui” segue até o dia 26 de maio

Os consumidores têm até o dia 26 de maio para participar da promoção “Valorize Atibaia, Compre Aqui, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), em parceira com a Prefeitura de Atibaia. O sorteio acontece no dia 27 pela loteria federal e, para participar, basta comprar produtos em uma das lojas participantes e concorrer a um vale-compra no valor de R$ 5 mil. O resultado será divulgado no dia 30 de maio.

(Imagem Ilustrativa de Cam Morin por Unsplash)

A promoção também premiará um representante da empresa participante onde o consumidor adquiriu o cupom com outro vale-compra, no mesmo valor. Dessa forma, o total de premiações para essa campanha de Dia das Mães será de R$ 10 mil, que deverão ser gastos nas lojas participantes da promoção, conforme regulamento completo e relação de empresas associadas disponíveis neste site.

A campanha tem como objetivo promover o comércio local e fomentar o desenvolvimento dos estabelecimentos comerciais e de serviços de Atibaia, aquecendo as atividades econômicas desses setores.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), que proporciona atividades e projetos de suporte às micro e pequenas empresas em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia