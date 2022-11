Banco do Povo pode ajudar comerciantes a montar estoque para Black Friday e fim do ano

Comerciantes de Atibaia que estão se preparando para as vendas na Black Friday e no final do ano têm a chance de montar seu estoque com a ajuda do Banco do Povo, um programa de microcrédito com a missão de fomentar o empreendedorismo local, oferecendo linhas de crédito que vão desde investimento fixo em estruturação de estabelecimentos até capital de giro na forma de estoque/mercadorias.

O limite de crédito é de até R$ 21 mil com uma taxa de juros a 0,35% ao mês (sujeito a análise de crédito).

(Imagem Ilustrativa de Ondřej Šponiar por Pixabay)

Se você é comerciante do sexo masculino, pode solicitar a linha Empreenda Rápido, e parcelar seu investimento em estoque em até 24x, podendo pedir uma carência de até 2 meses para começar a pagar.

Já para comerciantes do sexo feminino, o Banco do Povo criou uma linha que facilita ainda mais o pagamento: O Empreenda Mulher. Nesta linha a empreendedora pode parcelar seu investimento em estoque em até 36x, podendo pedir uma carência de até 3 meses para começar a pagar.

Interessados precisam entrar em contato com um Agente de Crédito do Banco do Povo através do link http://bit.ly/3WnHwel e solicitar maiores informações sobre as exigências e requisitos para solicitação de crédito. Como as liberações de crédito levam em média de 15 a 20 dias, é preciso rapidez para garantir que esse recurso chegue até a data esperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia