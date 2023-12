Atibaia poderá receber 400 unidades habitacionais pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”

O projeto para a construção de 400 unidades habitacionais do Programa “Minha Casa, Minha Vida” em Atibaia foi selecionado na primeira etapa do processo, que ainda contará com mais duas fases até aprovação e contemplação finais. Em reunião virtual junto à superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF) sobre o “Minha Casa, Minha Vida”, as fases do processo até a aprovação e a contemplação finais foram tratadas junto à Prefeitura de Atibaia.

(Imagem: Divulgação)

As equipes da Secretaria Municipal de Habitação trabalham nesse processo desde julho deste ano, quando o Governo Federal sancionou a Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023, que retomou o programa habitacional brasileiro. Conforme a Pasta, a documentação de Atibaia foi assinada e encaminhada pelo Governo Municipal, que desde então vem mantendo um trabalho de articulação junto ao Governo Federal para concretizar as unidades para Atibaia.

É importante ressaltar que somente após a conclusão de todas as fases do Programa é que serão divulgadas, pelo Governo Federal, as informações sobre inscrições e demais detalhes do processo em Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia