Produção de pêssegos é destaque em Atibaia

Conhecida como a cidade dos morangos, Atibaia também possui uma produção importante de pêssegos, com uma área plantada de cerca de 139 hectares e produção de 2.800 toneladas por safra. O setor de pêssegos emprega e gera renda para muitas famílias do município, com média de 5 funcionários por hectare.

Segundo o último Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), feito em 2017 e publicado em 2019, Atibaia tem 39 produtores de pêssego, com uma área total de 138,9 hectares, sendo a fruta com maior área plantada no município. Com tamanho maior do que o morango, o pêssego abrange 667 plantas por hectare.

A safra do pêssego, muito consumido no período de festas do final do ano, ocorre apenas uma vez ao ano,e a região de Atibaia é diferenciada na produção da fruta por ter uma safra precoce, começando no final do inverno e início da primavera, de acordo com a Associação Hortifruti Flores de Jarinu.

Neste ano, a produção de pêssego na cidade foi afetada pelas geadas, o que atrasou a colheita, mas o número de cerca de 2.800 toneladas se manteve, equiparando-se aos anos de 2020 e 2019, disse o presidente da associação, Cassiano Contesini.

O município produz uma variedade de pêssegos, com um total de seis tipos da fruta: Tropic Beauty, Kampai, Rubimel, Fascinio, Regalo e Chiripá. Os produtores negociam a fruta para o comércio local e grandes centros de distribuição. Um deles, inclusive, exporta os pêssegos para a Europa e o Canadá, tendo a sua produção certificada pela Global GAP para Exportação.

O pêssego é uma fruta com boa quantidade de fibras e extremamente suculenta, apresentando 90% de seu peso composto por água. Não é muito calórica e cada unidade da fruta tem, em média, 50 calorias. Sua origem é chinesa e é uma fruta rica em vitamina C e pró-vitamina A.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia