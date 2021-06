Atibaia confirma 3 óbitos por Covid-19 e 59 casos da doença nesta quarta-feira (9)

Atibaia registrou 270 mortes em decorrência da Covid-19, após a confirmação de mais três óbitos pela doença nesta quarta-feira, 9 de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde.

O 268º óbito confirmado é de um homem de 82 anos, com doença de base, que foi internado na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 2 de junho e faleceu no dia 4. O 269º óbito confirmado é de um homem de 91 anos, com doença de base, internado na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 4 de junho e que faleceu no dia 7, e o 270º óbito confirmado é de um homem de 62 anos, sem doença de base, que foi internado na Enfermaria da Intermedica Jundiaí em 12 de maio, transferido para UTI dia 23 e faleceu em 8 de junho.

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 9 de junho:

Notificações: 17.442

Descartados: 8.316

Confirmados: 8.991

Recuperados: 7.643

Em investigação: 135

Óbitos confirmados: 270

Óbitos suspeitos: 06

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 71%

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 75%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 22

Enfermaria: 26

Relação de novos casos confirmados:

8933º: Homem, 91 anos – Óbito;

8934º: Homem, 82 anos – Óbito;

8935º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

8936º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social;

8937º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

8938º: Homem, 66 anos – Recuperado;

8939º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

8940º: Homem, 20 anos – Assintomático;

8941º: Mulher, 15 anos – Assintomática;

8942º: Mulher, 54 anos – Assintomática;

8943º: Homem, 18 anos – Recuperado;

8944º: Mulher, 47 anos – Recuperada;

8945º: Homem, 40 anos – Recuperado;

8946º: Homem, 83 anos – Recuperado;

8947º: Homem, 41 anos – Assintomático;

8948º: Homem, 38 anos – Assintomático;

8949º: Homem, 50 anos – Recuperado;

8950º: Mulher, 29 anos – Assintomática;

8951º: Homem, 52 anos – Recuperado;

8952º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

8953º: Homem, 34 anos – Recuperado;

8954º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

8955º: Mulher, 18 anos – Assintomática;

8956º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

8957º: Homem, 33 anos – Recuperada;

8958º: Mulher, 56 anos – Assintomática;

8959º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

8960º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

8961º: Homem, 48 anos – Recuperado;

8962º: Homem, 24 anos – Recuperado;

8963º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

8964º: Mulher, 25 anos – Recuperada;

8965º: Mulher, 43 anos – Assintomática;

8966º: Homem, 44 anos – Recuperado;

8967º: Mulher, 51 anos – Assintomática;

8968º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

8969º: Homem, 55 anos – Assintomático;

8970º: Homem, 29 anos – Assintomático;

8971º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

8972º: Mulher, 10 anos – Em Isolamento Social;

8973º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

8974º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

8975º: Homem, 47 anos – Assintomático;

8976º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

8977º: Homem, 32 anos – Recuperado;

8978º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

8979º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

8980º: Mulher, 41 anos – Assintomática;

8981º: Mulher, 65 anos – Em Isolamento Social;

8982º: Mulher, 45 anos – Recuperada;

8983º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

8984º: Homem, 60 anos – Recuperado;

8985º: Homem, 27 anos – Assintomático;

8986º: Homem, 45 anos – Recuperado;

8987º: Mulher, 32 anos – Assintomática;

8988º: Homem, 37 anos – Recuperado;

8989º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

8990º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

8991º: Homem, 41 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia.

