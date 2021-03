Atibaia confirma 5 mortes por Covid-19 e registra 4 óbitos suspeitos nesta segunda-feira (29)

No boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, dia 29 de março, Atibaia registrou 5 mortes por Covid-19 confirmadas, 1 óbito suspeito descartado e 4 que entraram para a lista de mortes em análise, totalizando 173 vítimas fatais desde o início da pandemia e 7 óbitos suspeitos que aguardam resultado do exame.

(Imagem Ilustrativa de Dr StClaire por Pixabay)

O óbito descartado é de um homem de 68 anos, sem doença de base, que tinha falecido no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia na terça-feira (23). Entraram para a lista de mortes suspeitas: a de uma mulher de 68 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 22 e de 3 homens, de 75, 66 e 62 anos de idade, dois deles com doença de base e o último sem, que foram internados na enfermaria da Santa Casa de Atibaia na quarta-feira (24). As 4 mortes consideradas suspeitas aconteceram no sábado, dia 27 de março.

A 169ª morte confirmada na cidade é de um homem de 83 anos, portador de doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia no dia 23. Um homem de 44 anos, sem doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Novo Atibaia também no dia 23 e faleceu na sexta-feira (26), uma mulher de 67 anos, com doença de base, internada na UTI da Santa Casa de Atibaia desde o dia 16 e que faleceu ontem (28), e um homem de 55 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 23 e faleceu ontem foram o 170º, o 171º e o 172º óbitos confirmados. A morte de um homem de 66 anos, também com doença de base, internado na UTI do Hospital Bragantino desde o dia 12 deste mês e que faleceu hoje (29) é a 173ª morte confirmada.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 29 de março:

Notificações: 13.524

Descartados: 6.716

Confirmados: 6.632

Recuperados: 5.660

Em investigação: 176

Óbitos confirmados: 173

Óbitos suspeitos: 07

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 24 / 32 (75%)

– Hospital Novo Atibaia – 23 / 24 (95%)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 16 / 19 (84%)

– Hospital Novo Atibaia – 21 / 25 (84%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Santa Casa de Socorro – 2 / 2 (100%)

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 17 / 17 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid e 13 leitos gerais disponibilizados para atender os pacientes com suspeita de Covid que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 13 / 13 (100%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS

Regionais

Enfermaria:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– HUSF: 16 / 16 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Relação de casos confirmados:

6561º: Homem, 87 anos – Óbito;

6562º: Homem, 55 anos – Óbito;

6563º: Homem, 26 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6564º: Mulher, 71 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

6565º: Homem, 29 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6566º: Homem, 64 anos – Recuperado;

6567º: Mulher, 5 anos – Assintomático;

6568º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

6569º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

6570º: Homem, 79 anos – Em Isolamento Social;

6571º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

6572º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

6573º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

6574º: Homem, 20 anos – Recuperado;

6575º: Homem, 62 anos – Recuperado;

6576º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

6577º: Mulher, 9 anos – Assintomático;

6578º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

6579º: Homem, 41 anos – UTI Santa Casa de Bragança Paulista;

6580º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

6581º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

6582º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

6583º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

6584º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

6585º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

6586º: Homem, 57 anos – Recuperado;

6587º: Homem, 33 anos – Recuperado;

6588º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

6589º: Homem, 45 anos – Recuperado;

6590º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

6591º: Homem, 32 anos – Recuperado;

6592º: Homem, 75 anos – Recuperado;

6593º: Homem, 40 anos – Recuperado;

6594º: Homem, 48 anos – Recuperado;

6595º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

6596º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

6597º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

6598º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

6599º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

6600º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

6601º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

6602º: Mulher, 17 anos – Em Isolamento Social;

6603º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

6604º: Homem, 62 anos – Recuperado;

6605º: Homem, 45 anos – Assintomático;

6606º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

6607º: Homem, 29 anos – Recuperado;

6608º: Mulher, 31 anos – Assintomático;

6609º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

6610º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

6611º: Homem, 61 anos – Em Isolamento Social;

6612º: Mulher, 5 anos – Assintomático;

6613º: Homem, 59 anos – Assintomático;

6614º: Homem, 42 anos – Recuperado;

6615º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

6616º: Mulher, 38 anos – Assintomático;

6617º: Mulher, 59 anos – Assintomático;

6618º: Mulher, 13 anos – Assintomático;

6619º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

6620º: Homem, 58 anos – Assintomático;

6621º: Homem, 78 anos – Assintomático;

6622º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

6623º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

6624º: Homem, 20 anos – Recuperado;

6625º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

6626º: Mulher, 30 anos – Assintomático;

6627º: Homem, 32 anos – Recuperado;

6628º: Homem, 53 anos – Recuperado;

6629º: Mulher, 23 anos – Assintomático;

6630º: Homem, 26 anos – Recuperado;

6631º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

6632º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia

src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”>