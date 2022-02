Atibaia confirma mais 8 óbitos por Covid-19 e 145 novos casos da doença

Mais 8 óbitos por Covid-19 foram confirmados em Atibaia, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (15), o que deixa a cidade com 370 mortes desde o início da pandemia. Todos os pacientes tinham doença de base. O 363º óbito no município foi de uma mulher de 62 anos, na UPA Cerejeiras, em 24 de janeiro. O 364º óbito refere-se a uma mulher de 84 anos, ocorrido no Pronto Socorro do Hospital Novo Atibaia em 2 de fevereiro. O 365º óbito foi de um homem de 88 anos falecido no domicílio dia 11 deste mês. O 366º óbito confirmado foi de uma mulher de 68 anos, que foi internada na enfermaria do AC Camargo em 31 de janeiro e faleceu dia 14 de fevereiro.

O 367º óbito na cidade refere-se a um idoso de 88 anos, no Pronto Socorro do Hospital Albert Sabin em 14 de fevereiro. O 368º óbito foi de uma mulher de 98 anos, que faleceu no Pronto Socorro da Santa Casa de Atibaia em 15 de fevereiro. Uma idosa de 87 anos foi o 369º óbito confirmado – ela foi internada na UTI do Hospital Novo em 30 de janeiro e morreu dia 14 de fevereiro. O 370º óbito foi de um homem de 66 anos, que foi internado na UTI do Hospital Novo em 28 de janeiro e faleceu também no dia 14 de fevereiro.

O boletim também informou que foram confirmados 145 novos casos da doença nesta terça-feira (15).

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro:

Notificações: 31.848

Descartados: 15.158

Confirmados: 16.509

Recuperados: 14.450

Em investigação: 181

Óbitos confirmados: 370

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 31%

Hospital Novo Atibaia – 88%

Hospital Albert Sabin – 31% Hospital Novo Atibaia – 88% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 40%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 90%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

16365º: Mulher, 72 anos – Recuperada;

16366º: Mulher, 88 anos – Recuperada;

16367º: Mulher, 62 anos – Óbito;

16368º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

16369º: Homem, 88 anos – Óbito;

16370º: Mulher, 68 anos – Óbito;

16371º: Mulher, 84 anos – Óbito;

16372º: Homem, 88 anos – Óbito;

16373º: Mulher, 98 anos – Óbito;

16374º: Mulher, 2 anos – Recuperada;

16375º: Mulher, 9 anos – Recuperada;

16376º: Homem, 31 anos – Recuperado;

16377º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

16378º: Homem, 5 anos – Recuperado;

16379º: Homem, 2 anos – Recuperado;

16380º: Homem, 10 meses – Recuperado;

16381º: Homem, 6 meses – Recuperado;

16382º: Mulher, 5 anos – Recuperada;

16383º: Mulher, 37 anos – Recuperada;

16384º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

16385º: Mulher, 5 anos – Recuperada;

16386º: Homem, 30 anos – Recuperado;

16387º: Homem, 73 anos – Recuperado;

16388º: Homem, 8 anos – Recuperado;

16389º: Homem, 9 anos – Recuperado;

16390º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

16391º: Mulher, 4 anos – Recuperada;

16392º: Homem, 19 anos – Recuperado;

16393º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

16394º: Homem, 38 anos – Recuperado;

16395º: Homem, 28 anos – Recuperado;

16396º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

16397º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

16398º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

16399º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

16400º: Mulher, 14 anos – Em Isolamento Social;

16401º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

16402º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

16403º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

16404º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

16405º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

16406º: Mulher, 69 anos – Em Isolamento Social;

16407º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

16408º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

16409º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

16410º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

16411º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

16412º: Homem, 76 anos – Em Isolamento Social;

16413º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

16414º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

16415º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

16416º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

16417º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

16418º: Mulher, 13 anos – Em Isolamento Social;

16419º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

16420º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

16421º: Mulher, 4 anos – Em Isolamento Social;

16422º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

16423º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

16424º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

16425º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

16426º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

16427º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

16428º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

16429º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

16430º: Mulher, 82 anos – Em Isolamento Social;

16431º: Homem, 1 ano – Recuperado;

16432º: Homem, 25 anos – Recuperado;

16433º: Homem, 18 anos – Recuperado;

16434º: Homem, 28 anos – Recuperado;

16435º: Homem, 12 anos – Recuperado;

16436º: Homem, 19 anos – Recuperado;

16437º: Mulher, 5 anos – Recuperada;

16438º: Homem, 2 anos – Recuperado;

16439º: Homem, 10 meses – Recuperado;

16440º: Homem, 3 anos – Recuperado;

16441º: Homem, 49 anos – Recuperado;

16442º: Mulher, 1 ano – Recuperada;

16443º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

16444º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

16445º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

16446º: Mulher, 15 anos – Em Isolamento Social;

16447º: Homem, 15 anos – Em Isolamento Social;

16448º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

16449º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

16450º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

16451º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

16452º: Mulher, 2 meses – Recuperada;

16453º: Homem, 10 anos – Recuperado;

16454º: Mulher, 7 anos – Recuperada;

16455º: Homem, 1 ano – Recuperado;

16456º: Homem, 5 anos – Recuperado;

16457º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

16458º: Mulher, 11 anos – Recuperada;

16459º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

16460º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

16461º: Mulher, 66 anos – Recuperada;

16462º: Homem, 5 anos – Recuperado;

16463º: Mulher, 65 anos – Em Isolamento Social;

16464º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

16465º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

16466º: Homem, 46 anos – Recuperado;

16467º: Homem, 60 anos – Recuperado;

16468º: Mulher, 54 anos – Recuperada;

16469º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

16470º: Homem, 27 anos – Recuperado;

16471º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

16472º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

16473º: Mulher, 32 anos – Recuperada;

16474º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

16475º: Homem, 60 anos – Em Isolamento Social;

16476º: Mulher, 29 anos – Recuperada;

16477º: Homem, 59 anos – Recuperado;

16478º: Mulher, 8 anos – Recuperada;

16479º: Mulher, 66 anos – Em Isolamento Social;

16480º: Mulher, 11 anos – Recuperada;

16481º: Homem, 37 anos – Recuperado;

16482º: Mulher, 11 anos – Recuperada;

16483º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

16484º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

16485º: Homem, 82 anos – Recuperado;

16486º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

16487º: Mulher, 5 anos – Recuperada;

16488º: Mulher, 27 anos – Assintomática;

16489º: Homem, 4 anos – Recuperado;

16490º: Mulher, 4 anos – Recuperada;

16491º: Mulher, 77 anos – Recuperada;

16492º: Homem, 33 anos – Recuperado;

16493º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

16494º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

16495º: Homem, 52 anos – Assintomático;

16496º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

16497º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

16498º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

16499º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

16500º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

16501º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

16502º: Homem, 39 anos – Recuperado;

16503º: Homem, 9 anos – Recuperado;

16504º: Homem, 22 anos – Recuperado;

16505º: Homem, 10 anos – Recuperado;

16506º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

16507º: Homem, 33 anos – Assintomático;

16508º: Mulher, 14 anos – Assintomática;

16509º: Mulher, 69 anos – Recuperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia