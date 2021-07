Atibaia confirma mais uma morte por Covid-19 e 63 novos casos da doença

Atibaia confirmou mais uma morte por Covid-19, totalizando 311 pessoas vitimadas pela doença na cidade desde o início da pandemia. A 311ª morte confirmada foi de um homem de 67 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Universitário São Francisco de Assis (HUSF) em 20 de julho e faleceu no dia 26. O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 28 de julho, também registrou 63 novos casos da doença e uma morte suspeita descartada: a de um homem de 59 anos, sem doença de base, internado na UTI do HUSF no dia 21 de julho e falecido na segunda-feira (26).

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 28 de julho:

Notificações: 20.578

Descartados: 9.763

Confirmados: 10.596

Recuperados: 9.050

Em investigação: 219

Óbitos confirmados: 311

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 57%

Hospital Novo Atibaia – 17%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 36%

Hospital Novo Atibaia – 40%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 11%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0 (zero)

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 93%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0 (zero)

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

10534º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

10535º: Homem, 22 anos – Recuperado;

10536º: Homem, 33 anos – Recuperado;

10537º: Homem, 9 anos – Recuperado;

10538º: Homem, 38 anos – Recuperado;

10539º: Homem, 49 anos – Recuperado;

10540º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

10541º: Mulher, 3 anos – Recuperado;

10542º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

10543º: Mulher, 4 anos – Recuperado;

10544º: Homem, 38 anos – Recuperado;

10545º: Homem, 46 anos – Recuperado;

10546º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

10547º: Homem, 39 anos – Recuperado;

10548º: Homem, 46 anos – Recuperado;

10549º: Homem, 61 anos – Recuperado;

10550º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

10551º: Homem, 17 anos – Recuperado;

10552º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

10553º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

10554º: Mulher, 7 anos – Recuperado;

10555º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

10556º: Homem, 63 anos – Recuperado;

10557º: Homem, 54 anos – Recuperado;

10558º: Homem, 26 anos – Recuperado;

10559º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

10560º: Mulher, 31 anos – Assintomático;

10561º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

10562º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

10563º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

10564º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

10565º: Mulher, 72 anos – Recuperado;

10566º: Homem, 48 anos – Assintomático;

10567º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

10568º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

10569º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

10570º: Homem, 51 anos – Assintomático;

10571º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

10572º: Mulher, 26 anos – Assintomático;

10573º: Mulher, 35 anos – Assintomático;

10574º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

10575º: Homem, 53 anos – Recuperado;

10576º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

10577º: Homem, 36 anos – Recuperado;

10578º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

10579º: Homem, 46 anos – Recuperado;

10580º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

10581º: Homem, 42 anos – Recuperado;

10582º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

10583º: Homem, 35 anos – Recuperado;

10584º: Homem, 39 anos – Recuperado;

10585º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

10586º: Homem, 36 anos – Recuperado;

10587º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

10588º: Homem, 50 anos – Recuperado;

10589º: Homem, 39 anos – Recuperado;

10590º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

10591º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

10592º: Homem, 57 anos – Recuperado;

10593º: Homem, 71 anos – Recuperado;

10594º: Homem, 29 anos – Recuperado;

10595º: Homem, 24 anos – Recuperado;

10596º: Mulher, 58 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Aribaia