Atibaia confirma o 400º óbito por Covid-19

O município de Atibaia confirmou nesta terça-feira, 31 de maio, o 400º óbito por Covid-19, referente a uma mulher de 60 anos, com doença de base, que foi internada na UTI do Albert Sabin Hospital e Maternidade em 17 de maio e faleceu no dia 31. A Secretaria Municipal de Saúde registrou também 57 novos casos da doença, totalizando 17.878 casos confirmados desde o início da pandemia.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 31 de maio:

Notificações: 36.862

Descartados: 18.810

Confirmados: 17.878

Recuperados: 15.781

Em investigação: 170

Óbitos confirmados: 400

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 33%

Hospital Novo Atibaia – 35%

Hospital Albert Sabin – 33% Hospital Novo Atibaia – 35% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 20%

Leitos da rede pública

Enfermaria: Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

UTI: HUSF – 20%

Relação de novos casos confirmados:

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia