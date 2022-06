Atibaia conta com mais de 50 vagas para o Programa ALI Brasil Mais

Aumentar o faturamento, reduzir custos e desenvolver estratégias são desafios enfrentados por todo empresário. Para dar uma alavancada nos negócios locais, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que estão abertas as inscrições para o Programa ALI Brasil Mais, uma parceria entre o Sebrae e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que oferece consultorias especializadas e contínuas totalmente gratuitas para microempresas e empresas de pequeno porte.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

As inscrições seguem até o dia 15 de julho e podem ser realizadas pelo link https://forms.office.com/r/JQv37QebUk . Atibaia conta com mais de 50 vagas disponíveis e essa é mais uma ação que faz parte do Plano de Desenvolvimento Local.

O programa oferece atendimentos personalizados com acompanhamento de orientação de um Agente Local de Inovação (ALI) e diversas consultorias em Gestão Empresarial pelo Sebrae. Além disso, a empresa pode ser beneficiada com capacitações do Senac sem custo algum. Os horários são flexíveis e agendados conforme a disponibilidade de cada participante.

O empreendedor recebe o acompanhamento do agente, que faz um diagnóstico do negócio e sugere ações de melhorias rápidas, com soluções para impulsionar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia