Atibaia inicia retomada gradual de atividades para os idosos

Depois de cerca de um ano e meio afastados das atividades por causa da pandemia, os idosos terão a oportunidade de voltar a exercer algumas práticas esportivas e também de convivência, de forma experimental, gradual e com rígido protocolo sanitário preparado pela Prefeitura de Atibaia para um retorno seguro dos idosos às atividades no município.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Esportes, de Assistência e Desenvolvimento Social e o Conselho do Idoso se reuniram para analisar a possibilidade de retomar as atividades, e elaboraram um plano experimental, com atividades oferecidas exclusivamente para os idosos que já foram vacinados com as duas doses contra Covid-19, e limitando o número de participantes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O retorno das atividades físicas será gradual, a partir de 1 de setembro, já que, por consequência do isolamento social, este público ficou muito tempo em casa. Os idosos que possuem a carteirinha poderão utilizar a mesma. Caso ela esteja vencida, precisará ser renovada. Os professores serão orientados a cobrar a carteira de vacinação contra Covid-19 e a observância dos protocolos de segurança.

Os idosos estão entre o público mais afetado pela pandemia. Como grupo de risco, a grande maioria deles ficou longe das atividades, inclusive de familiares e amigos. Em muitos casos, a repentina interrupção de práticas rotineiras e o necessário recolhimento domiciliar foram causadores de quadros de depressão e estresse, chegando até mesmo a prejudicar capacidades cognitivas e relacionais. Por isso, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social desenvolveu no início deste ano um projeto de visita a idosos fragilizados emocionalmente devido à pandemia.

Volta do CCTI em outubro

Além das práticas esportivas, a partir do mês de outubro, o Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) voltará com algumas de suas atividades. O local está passando por pequenas reformas que melhorarão o funcionamento, a infraestrutura e o atendimento à população.

Os idosos que já frequentavam as atividades serão convidados ao retorno gradual, com uma atualização cadastral, reunião de boas-vindas, roda de conversa e Clube da Leitura para saber um pouco mais da rotina deles durante este período. O projeto será um piloto que ensaia a retomada das atividades. Para as atividades esportivas no CCTI, os idosos que não possuem a carteirinha da Secretaria de Esportes deverão comparecer ao Elefantão para providenciar, além de precisarem de um atestado médico atualizado.

O CCTI tem atividades culturais, artesanais, de acolhida e assistenciais que propiciam o convívio e fortalecimento de vínculos, ressignificando a rotina dos idosos por meio da troca de saberes e cuidados.

Ainda por medidas de segurança, até o final do ano serão realizados poucos encontros por mês. Mas a agenda para 2022 já está sendo preparada e deve ser bem movimentada, com passeios e eventos para os idosos, caso a pandemia não atrapalhe.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia