Atibaia não registra morte por Covid-19 e descarta óbito suspeito

Atibaia não registrou morte por Covid-19 nesta quinta-feira, dia 8 de julho, permanecendo com 300 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Há 3 dias sem registrar mortes pela doença, a cidade confirmou 26 novas infecções pelo Coronavírus, totalizando 10.024 casos confirmados. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, um óbito considerado suspeito foi descartado: o de um homem de 89 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 2 de julho e faleceu na segunda-feira (5).

(Imagem Ilustrativa: PIRO4D / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 8 de julho:

Notificações: 18.970

Descartados: 8.824

Confirmados: 10.024

Recuperados: 8.557

Em investigação: 122

Óbitos confirmados: 300

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 37%

Hospital Novo Atibaia – 52%

Hospital Albert Sabin – 37% Hospital Novo Atibaia – 52% UTI:

Hospital Albert Sabin – 46%

Hospital Novo Atibaia – 70%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 47%

Santa Casa de Atibaia – 47% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 86%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0 (zero)

Enfermaria: 1

Relação de novos casos confirmados:

9999º: Homem, 41 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10000º: Mulher, 60 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

10001º: Mulher, 45 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10002º: Homem, 26 anos – Recuperado;

10003º: Mulher, 69 anos – Recuperado;

10004º: Mulher, 45 anos – Assintomático;

10005º: Homem, 38 anos – Recuperado;

10006º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

10007º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

10008º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

10009º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

10010º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

10011º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

10012º: Homem, 51 anos – Assintomático;

10013º: Homem, 11 anos – Em Isolamento Social;

10014º: Homem, 44 anos – Assintomático;

10015º: Mulher, ? meses – Em Isolamento Social;

10016º: Homem, 64 anos – Assintomático;

10017º: Mulher, 54 anos – Assintomático;

10018º: Mulher, 65 anos – Assintomático;

10019º: Mulher, 56 anos – Assintomático;

10020º: Homem, 37 anos – Recuperado;

10021º: Homem, 31 anos – Recuperado;

10022º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

10023º: Homem, 48 anos – Recuperado;

10024º: Homem, 42 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia