Atibaia não tem registro de morte por Covid-19 nesta quarta-feira (1º)

Nesta quarta-feira, 1º de setembro, Atibaia não teve registro de morte por Covid-19. O último óbito em decorrência da doença foi registrado na terça-feira (31) e o número de mortes confirmadas segue em 321, com 7 suspeitas em investigação. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmadas 19 novas infecções no município, que soma 11.491 casos desde o início da pandemia.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 1º de setembro:

Notificações: 22.484

Descartados: 10.824

Confirmados: 11.491

Recuperados: 9.812

Em investigação: 169

Óbitos confirmados: 321

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação do leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 63%

Hospital Novo Atibaia – 17%

Hospital Albert Sabin – 63% Hospital Novo Atibaia – 17% UTI:

Hospital Albert Sabin – 42%

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 33%

Santa Casa de Bragança Paulista: 33% UTI:

HUSF: 53%

Santa Casa de Bragança Paulista: 65%

Santa Casa de Socorro: 71%

Relação de novos casos confirmados:

11473º: Homem, 65 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

11474º: Homem, 82 anos – Recuperado;

11475º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

11476º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

11477º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

11478º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

11479º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

11480º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

11481º: Homem, 41 anos – Recuperado;

11482º: Homem, 83 anos – Recuperado;

11483º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

11484º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

11485º: Homem, 25 anos – Recuperado;

11486º: Homem, 68 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

11487º: Homem, 3 anos – Recuperado;

11488º: Homem, 2 anos – Recuperado;

11489º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

11490º: Homem, 2 anos – Recuperado;

11491º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia