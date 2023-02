Atibaia promete isenção total ou parcial do IPTU para imóveis atingidos por enchentes

A Prefeitura de Atibaia divulgou nesta quarta-feira (8) que irá conceder isenção total ou parcial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para imóveis que foram afetados pelas chuvas da última semana na cidade.

(Imagem Ilustrativa de Wolfgang Hasselmann por Unsplash)

Para receber o benefício, o proprietário do imóvel deve solicitar o pedido via site do 1Doc ou pessoalmente na Divisão de Relacionamento da Secretaria de Finanças. Para comprovação dos estragos, o morador deve apresentar fotos ou vídeos do prejuízo.

Os descontos são validados de acordo com os danos e podem variar de 25% a 100%. A prefeitura disponibiliza o telefone (11) 4414-2461 para que os cidadãos possam tirar dúvidas.

Enchentes em Atibaia

Na última semana, Atibaia teve pontos de alagamentos após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Moradores da Rua João Evangelista, no bairro Jardim Kanimar, tiveram suas casas inundadas e uma idosa precisou deixar a sua residência de barco.

No dia, a prefeitura alegou que o problema não tinha relação com a barragem da usina da cidade e que para resolver a situação em definitivo precisava de verbas estaduais, mas não detalhou quais mudanças seriam feitas no local.

Fonte: G1.globo.com